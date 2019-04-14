هام لمستعملي القطارات.. تذكرة الركوب تتيح الدخول المجاني لمعرض الفن الإنطباعي بمتحف محمد السادس

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، أنه يتيح لزبنائه فرصة اكتشاف مجموعة التحف الفنية الانطباعية لمتحف أورساي المعروضة بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر ولأول مرة بالقارة الافريقية.

وأوضح بلاغ للمكتب، اليوم السبت، أنه “بصفته مؤسسة مواطنة تحرص على المساهمة في تنمية الرصيد اللامادي ببلادنا فإنه يساهم في تشجيع الفنون عبر مواكبة أنشطة متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر”.

وأوضح المصدر ذاته أن جميع تذاكر القطار تعطي للزبناء إمكانية ركوب رحلة نحو متعة الحواس من خلال زيارة هذا المتحف في الفترة مابين 14 و30 أبريل 2019 لسبر أغوار عالم الفن الانطباعي.