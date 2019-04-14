عصبة الأبطال – الوداد يسحق حوريا الغيني بخماسية ويلاقي صانداونز في نصف النهائي- فيديو

ضمن فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أمل الكرة المغربية الوحيد في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، بطاقة العبور لنصف نهائي المنافسة، بعد أن فاز على حوريا كوناكري الغيني بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عن إياب ربع نهائي “الشامبيونسليغ”.

وأنهى الوداد الجولة الأولى منتصرا بثلاثة أهداف دون رد، إذ دخل الفريق المغربي بقوة محاولا فرض أسلوب لعبه، والوصول لمرمى الفريق الغيني في أقرب موعد ممكن، وهو الأمر الذي كاد أن يحققه منذ الدقيقة الخامسة، من رأسية أشرف داري، التي أزاحها المدافع من خط المرمى.

ضغط الفريق الأحمر، أثمر أول الأهداف، في الدقيقة 20، بواسطة وليد الكرتي، الذي انفرد بالحارس وأسكن الكرة في الشباك بطريقة بديعة.

ردة فعل الفريق الزائر كانت قوية، وكاد أن يعدل النتيجة، في الدقيقة 22، غير أن الحارس رضى التاكناوتي كان في المكان المناسب.

وفي الدقيقة 31، عاد وليد الكرتي ليفرض نفسه نجما للشوط الأول، بعد أن وقع ثاني الأهداف، من كرة رأسية مركزة، قبل أن يسجل عبد اللطيف نصير ثالث الأهداف، في الدقيقة 34 بطريقة جميلة، لينتهي النصف الأول بتفوق الوداد بثلاثية

وكما كان متوقعا، انخفظ إيقاع المباراة مع بداية الجولة الثانية، على الرغم من أن وجهة الكرة كانت في اتجاه حارس مرمى الفريق الغيني، فيما لم يبدي الفريق الزائر أية ردة فعل قوية، تؤكد قدرته على العودة في النتيجة، بل زاد الفريق الأحمر في الغلة التهديفية، وأضاف هدفا رابعا، في الدقيقة 59، بواسطة اللاعب محمد الناهيري، ويختتم زهير المترجي المهرجان التهديفي بهدف خامس، في الدقيقة 85.

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هذا الهدف أنهى الأمور بشكل تام، ليكون بطل “عصبة الأبطال” في النسخة قبل الماضية، قد تأهل رسميا للمربع الذهبي، حيث سيواجه ” ماميلودي صانداونز” الجنوب إفريقي، الذي أزاح الأهلي المصري من دور الربع، وسبق للوداد أن واجهه في دور المجموعات.

إليكم أهداف الجولة الأولى:

وهذا هدف الناهيري الرابع: