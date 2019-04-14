غاب، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، زوال اليوم السبت، عن الاجتماع، الذي احتضنته وزارته، ولأول مرة، مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
وحسب ما علم “اليوم 24” فإن الوزير أمزازي كان حاضرا، اليوم السبت، بمهرجان “ألف فرس وفرس”، المنظم بمدينة الفقيه بن صالح.
وكان الكاتب العام للوزارة، قد اعتذر للحاضرين لاجتماع اليوم في الوزارة، لمناقشة ملف الأساتذة المتعاقدين، عن غياب الوزير سعيد أمزازي بسبب مهمة خارج الرباط.
من جهته كان سعيد أمزازي، قد أعلن أكثر من مرة، عن رفضه الجلوس للحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، لحل ملفهم، وتعليق الإضراب.
كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان “التبوريدة” يُغيب أمزازي عن حضور أول لقاء مع الأساتذة المتعاقدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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