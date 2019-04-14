من ملعب الأمير مولاي عبد الله.. إبداعات الجماهير الودادية ترعب حوريا كوناكري –صور

تصوير/ عبد الله أيت الشريف

لا شيء يعلو فوق حناجر الوداديين في مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي تجمع في هاته الأثناء “الأحمر والأبيض” أمام حوريا كوناكري الغيني، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

حوالي الأربعين ألف مناصراً تقريبا حجوا إلى المعلمة الرياضية لمدينة الرباط، منذ ساعات قبل انطلاق الإياب القاري، والذي ستحسم نتيجة في مشوار الوداد بـ”تشامبيونز ليغ الإفريقية”، التي ينافس بها وحيداً ممثلا للكرة المغربية، بعد إقصاء مبكر لإتحاد طنجة من الأدوار الأولى.

أنصار الوداد أرعبوا الخصم كوناكري قبل حتى صافرة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، وذلك دقائق بعد دخول اللاعبين للقيام بجولة في الملعب، قبل بدأ الإحماءات، بأهازيجهم والشهب التي زينت المدرجات بداية اللقاء الكروية.

الجماهير الودادية رددت شعاراتها وحفزت كل لاعب باسمه، قبل بداية المواجهة، لتبعث رسالة قوية للمجموعة، التي وضعت قدمها الأولى بنسبة كبيرة بالمربع الذهبي، بعد أن انتهى الشوط الأول بثلاثية لصالح الوداد.

Advertisements

كما تم رفع أيضاَ لافتة للترحم على حمزة البقالي، مشجع النادي الذي لقي حتفه غي أحداث شغب يعود تاريخها لسنة 2012 عندما استقبل الوداد الرياضي فريق الجيش الملكي، بعد تلقيه لضبة قوية في الرأس.

يشار، إلى أن “الأحمر والأبيض” سيواجه ماميلودي صن داونز في المرحلة المقبلة من البطولة القارية، وهو الفريق الجنوب إفريقي الذي تأهل رفقته بدور المجموعات، على حساب أسيك ميموزا ولوبس ستارز.