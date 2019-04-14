عصبة الأبطال – الوداد يدك شباك حوريا الغيني بثلاثية في الشوط الأول ويضع قدما أولى في النصف

أنهى الوداد البيضاوي الجولة الأولى من المباراة التي يستضيف فيها حوريا كوناكري الغيني، منتصرا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجع بينهما حاليا، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عن إياب ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وكما كان متوقعا، دخل الفريق المغربي بقوة محاولا فرض أسلوب لعبه، والوصول لمرمى الفريق الغيني في أقرب موعد ممكن، وهو الأمر الذي كاد أن يحققه منذ الدقيقة الخامسة، من رأسية أشرف داري، التي أزاحها المدافع من خط المرمى.

ضغط الفريق الأحمر، أثمر أول الأهداف، في الدقيقة 20، بواسطة وليد الكرتي، الذي انفرد بالحارس وأسكن الكرة في الشباك بطريقة بديعة.

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ردة فعل الفريق الزائر كانت قوية، وكاد أن يعدل النتيجة، في الدقيقة 22، غير أن الحارس رضى التاكناوتي كان في المكان المناسب.

وفي الدقيقة 31، عاد وليد الكرتي ليفرض نفسه نجما للشوط الأول، بعد أن وقع ثاني الأهداف، من كرة رأسية مركزة، قبل أن يسجل عبد اللطيف نصير ثالث الأهداف، في الدقيقة 34 بطريقة جميلة.

لينتهي النصف الأول بتفوق الوداد بثلاثية، ويضع قدما أولى في “المربع الذهبي” لأغلى المنافسات القارية، في انتظار التأكيد في الجولة الثانية.