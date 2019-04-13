مجد الكروم: تواصل الاحتجاج ونصب خيمة اعتصام ضد العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتواصل في مجد الكروم بمنطقة الشاغور الخطوات الاحتجاجية على خلفية تفشي آفة العنف وجرائم إطلاق النار في البلدة بالآونة الأخيرة التي استهدفت مواطنين ومحلات تجارية ومنازل ومؤسسات عامة وخاصة من بينها بناية المجلس المحلي.

ونظمت أواخر الأسبوع الماضي مسيرة احتجاجية جابت شوارع البلدة وصولا إلى مركز الشرطة، حيث رفع المشاركون خلالها لافتات عديدة بالإضافة إلى إطلاق هتافات منددة بآفة العنف والجريمة في ظل تقاعس الشرطة وصمت المجتمع.

وفي هذا السياق، قامت اللجنة الشعبية في مجد الكروم مساء اليوم، السبت، بتوزيع بيان تحت عنوان "معا للحفاظ على مجد الكروم آمنة ومستقرة"، بالإضافة إلى نصب خيمة اعتصام تنديدا بتفشي آفة العنف والجريمة.

وجاء في البيان "في الآونة الأخيرة عشنا في مجد الكروم عدة أحداث بالغة الخطورة، منها إطلاق النار على المنازل والمؤسسات والمواطنين، واعتقال مجموعة كبيرة من أبناء الشبيبة بشبهة تعاطي وبيع المخدرات، وعلى أثرها عقدت اللجنة الشعبية عدة اجتماعات مع إدارة وأعضاء السلطة المحلية ومدير مشروع مدينة بلا عنف ومع لجنة الأمان في المجلس المحلي وممثلين عن لجان أمور الطلاب، وهناك اتفاق بين الجميع على خطورة هذه الأحداث على مجتمعنا وشبابنا ولهذا لا يمكن لأي مسؤول ومربي وولي أمر في هذه البلدة إلا أن ينتفض ويتحرك من أجل حماية أنفسنا وأبنائنا من هذه المخاطر".

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ورأت اللجنة الشعبية أنه "من المستوجب بذل كل الجهود والموارد المطلوبة للتعامل مع مظاهر العنف، الجريمة والمخدرات وهذا ما تعمل عليه اللجنة الشعبية بالتعاون مع السلطة المحلية ولجان الآباء والمؤسسات التربوية في البلدة".

وأكدت في بيانها "نرى في الأسرة المجدلاوية حجر الأساس في عملية التربية، ولا يكتب لأي مشروع النجاح بدون تعاون الأهالي معنا وبالتفاف الجميع حول الخطوات الاحتجاجية والمشاريع والحملات الهادفة إلى رفع الوعي أولا لخطورة انزلاق أولادنا إلى عالم المخدرات والجريمة، ومن ثم الضغط على الشرطة للتعامل مع العنف واستخدام السلاح وإطلاق النار على منازلنا ومؤسساتنا، والتعاون مع المجلس المحلي لاتخاذ الإجراءات الممكنة وتفعيل الأنظمة اللازمة خصوصا فيما يتعلق بحياة البلدة في ساعات الليل وضرورة مراقبة أماكن تواجد الشباب في الشوارع والمحلات".

واختتم البيان "بناء على ذكر وبالتنسيق مع المجلس المحلي سيتم نصب خيمة اعتصام للتنديد والاحتجاج على مظاهر العنف والجرائم بحق مجتمعنا، ولتكن هذه الخيمة مركزا للفعاليات الثقافية والمحاضرات والنشاطات الاحتجاجية ومنتدى حواري يجمع أهالي مجد الكروم لتوحيد الأفكار والجهود لمواجهة العنف بكافة مظاهره".