انت الان تتابع تفاصيل خبر 13 قتيلاً و27 جريحاً من قوات حفتر في معارك طرابلس اليوم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 13 أبريل 2019 11:56 مساءً - كشف مصدر طبي في مدينة طرابلس الليبية أن مستشفى "غريان" استقبل اليوم السبت 13 قتيلاً و27 جريحاً من قوات حفتر بعد اشتباكات في مختلف جبهات القتال.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، أنها حققت تقدماً في العاصمة طرابلس ومحيطها، وكبدت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد الناطق باسم قوات الوفاق "محمد قنونو" في مؤتمر صحفي، بسط السيطرة على منطقة العزيزية ومعسكر اللواء الرابع، وأسر عدد من قوات حفتر، دون الإشارة إلى تفاصيل أعداد القتلى أو الأسرى.

وأردف "قنونو" أن سلاح الجو التابع لحكومة الوفاق نفذ السبت 21 غارة جوية، استهدفت عدة تمركزات للقوات المهاجمة في قاعدة الوطية ومعسكر أبو رشادة، في مدينة غريان، جنوب طرابلس، وكذلك مختلف خطوط إمدادها.

وأضاف قائلاً: إن "هذه الحرب لم تبدأ، ولكن نحن من سنحدد نهايتها".

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وشهدت منطقة العزيزية مواجهات عنيفة بين الجانبين، حيث بدأت بعد إطلاق قوات المنطقة الغربية، بقيادة "أسامة الجويلي"، عملية لاستعادة السيطرة على معسكر اللواء الرابع من قوات حفتر.

لا إرهابيين

بدوره، نفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، وجود مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية ضمن قواته التي تواجه اللواء خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

وجاء البيان رداً على ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في سياق نفيها تعطيل فرنسا قراراً أوروبياً يدين حفتر ومليشياته، من أن باريس طالبت بتعزيز نص القرار بالحديث عن "تورط مجموعات وأشخاص موضوعين على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات بأعمال القتال".

وفي 4 أبريل الجاري أطلق حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت استنكاراً دولياً واسعاً.

وجاءت الخطوة قبيل انعقاد مؤتمر للحوار، كان مقرراً يومي الأحد والثلاثاء المقبلين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع في البلد العربي الغني بالنفط، قبل أن يتم تأجيله لأجل غير مسمى.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعاً على الشرعية والسلطة يتمركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، التابعة لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.