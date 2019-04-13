شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. «البرهان» يعد بتشكيل حكومة مدنية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "البرهان" في أول كلمة تلفزيونية له، أنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأمر بإلإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.
وذكر التلفزيون الرسمي أن الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، عُين نائبا لقائد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.
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