الارشيف / اخبار العالم

السودان.. «البرهان» يعد بتشكيل حكومة مدنية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. «البرهان» يعد بتشكيل حكومة مدنية والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.

وأضاف "البرهان" في أول كلمة تلفزيونية له، أنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأمر بإلإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، عُين نائبا لقائد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. «البرهان» يعد بتشكيل حكومة مدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا