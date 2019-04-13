شكرا لقرائتكم خبر عن السودان.. «البرهان» يعد بتشكيل حكومة مدنية والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.

وأضاف "البرهان" في أول كلمة تلفزيونية له، أنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأمر بإلإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، عُين نائبا لقائد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.