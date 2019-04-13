تعرفي على جنسية الطفل الملكي المنتظر

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - يفترض أن يحصل طفل هاري وميجان على الجنسية البريطانية بفضل والده الأمير هاري. ولكن يمكن لوالدته ميجان ماركل أن تتقدم بطلب لحصوله على الجنسية الأميركية. لكن هذه الخطوة مسبتعدة لأنها ستكون حتماً مثيرة للجدل. يذكر أن ميجان ماركل نفسها في طور الحصول على الجنسية البريطانية.

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