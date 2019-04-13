108 معتقلين و27 جريح حصيلة تظاهرات (الجمعة الثامنة) بالجزائر

الجزائر ـ د ب أ: كشفت الشرطة الجزائرية عن اعتقال 108 أشخاص، وإصابة 27 شرطيا بينهم 4 في حالة خطيرة، خلال أحداث عنف بمظاهرة بوسط العاصمة الجزائرية امس الاول للمطالبة بإحداث تغيير جذري . وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أمس إن حوادث الإصابة نتيجة “اعتداءات بالحجارة والأدوات الحادة من قبل منحرفين مندسين، التي تسببت في تحطيم عدد من مركبات تابعة للأمن الوطني”. وأوضحت أن التحريات متواصلة من قبل مصالح الشرطة، التي تحوز على صور وتسجيلات الفيديو، قيد الاستغلال لتحديد هوية المتسببين الآخرين في أعمال الشغب، لتوقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية.

الى ذلك، أعلن نادي قضاة الجزائر، أنه لن يشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، في خطوة تعكس رفضا للإجراءات التي تتخذها السلطات تمهيدا للانتخابات، وأبرزها تعيين رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، رئيسا مؤقتا للجزائر. وحدد بن صالح الرابع من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في وقت سابق في 28 أبريل قبل أن يلغيها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وسبق للقضاة الجزائريين أن شاركوا في الحراك الشعبي ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وذلك قبل أن يتراجع عن ترشحه ويتنحى عن منصب الرئيس. وأعلن أكثر من ألف قاض، في الحادي عشر من مارس، أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية في الجزائر إذا شارك فيها بوتفليقة.