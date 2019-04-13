(الشعب الجمهوري) التركي يطالب بحسم نتيجة إسطنبول

إسطنبول ـ د ب أ : طالب مرشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض لرئاسة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، اللجنة العليا للانتخابات، بحسم النتيجة في المدينة.وقال إمام أوغلو في تصريحات، أوردتها وكالة الأناضول، إن الشعب ينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات.وأعرب “إمام أوغلو” عن أسفه لاستمرار عملية فرز بعض الأصوات مجددا في إسطنبول.وأضاف:”لم يعد لإسطنبول أي يوم واحد لتخسره أو تنتظره، فـ 16مليون نسمة ينتظرون الخدمات”.وفي 31 مارس الماضي، شهدت تركيا انتخابات محلية، أفرزت تقدم مرشح المعارضة في إسطنبول، وفق نتائج أولية غير رسمية.من جانبه، طالب حزب العدالة والتنمية الحاكم بإعادة فرز الأصوات في عموم المدينة، بسبب ما أسماه وقوع مخالفات ممنهجة في عملية فرز الأصوات”.

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