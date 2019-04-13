المجلس العسكري السوداني يلغي حظر التجوال .. واستقالة مدير المخابرات

البرهان يؤدي اليمين رئيسا له

الخرطوم ـ وكالات: أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس الانتقالي الجديد، إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين . وقال البرهان ، في بيان صحفي :” أطلب من السودانيين استكمال مطالب الثورة معا “. كما أصدر البرهان في وقت سابق قرارا بإطلاق سراح جميع الضباط الذين حموا المتظاهرين، بينهم من قام بحماية اعتصام القيادة، حسبما ذكر موقع أخبار السودان.

كان الفريق أول البرهان قد أدى مساء أمس الاول اليمين الدستورية لرئاسة المجلس الذي اطاح بالرئيس عمر البشير من السلطة. وخلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس بعد أن تنحى الأخير استجابة لمطالبات الشارع السوداني, الذي رفض بن عوف والذي كان يشغل منصبي نائب أول للرئيس المعزول عمر البشير ووزير الدفاع. وتلقى الشارع السوداني، تنحي بن عوف بفرحة عامة، حيث تعالت الهتافات” سقطت، سقطت” بجانب زغاريد النساء. وقال “بن عوف”، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له. كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له. من ناحية أخرى، أعلن تجمع المهنيين السودانيين “تجمع نقابي غير رسمي” وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير، رفضهم القاطع لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد عبدالفتاح البرهان.

ودفع التجمع في بيان امس الاول بحزمة مطالب، أكد أنها لا تقبل المساومة أو التلاعب، بينها تنحي النظام ونقل السلطة لحكومة مدنية انتقالية فورا، واشترط فض الاعتصام بتنفيذها. وأكد البيان أن تنحي رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف ونائبه كمال معروف بمثابة “انتصار للثورة”.

في وقت لاحق أمس، صادق رئيس المجلس العسكري السوداني عبدالفتاح البرهان على الاستقالة التي تقدم بها مدير الأمن السوداني صلاح عبدالله قوش من إدارة الجهاز. وتأتي الاستقالة استجابة لتجمع المهنيين السودانيين وحلفائة في قوى الحرية والتغيير الذين يرهنون فض الاعتصام وبحث ترتيبات الفترة الانتقالية بحزمة مطالب بينها إقالة مدير الأمن السوداني صلاح قوش.

وقال المحتجون في السودان إنهم سيواصلون الضغط، وتصاعدت موجة الاحتجاجات امس الاول عندما سار آلاف المتظاهرين صوب وزارة الدفاع في وسط الخرطوم لتسليم مذكرة تدعو الجيش إلى الوقوف إلى جانبهم. ويعتصم المتظاهرون خارج مجمع وزارة الدفاع منذ ذلك الحين للضغط في سبيل تسليم السلطة.

في غضون ذلك، ذكر متحدث باسم الشرطة في بيان صدر في الساعات الأولى من صباح امس أن ما لا يقل عن 16 شخصا قتلوا كما أصيب 20 آخرون يومي الخميس والجمعة “بأعيرة نارية طائشة في الاعتصامات والتجمهرات”. وأضاف المتحدث هشام علي أن مباني حكومية وخاصة تعرضت لهجمات أيضا. وناشد المتحدث المواطنين السودانيين المساعدة على حفظ الأمن والنظام العام.