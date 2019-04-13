فلسطين: واشنطن تريد استبدال قوانين أميركية بالقوانين الدولية

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

انتقد مسؤول فلسطيني امس هجوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية والتحريض عليها. وكان ترمب هاجم الجنائية الدولية أمس الاول مهددا إياها برد سريع وقوي، في حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بلاده أو إسرائيل وغيرها من حلفاء واشنطن. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، في بيان صحفي، أن هجوم ترامب “بلطجة سياسية تعكس إرادة الإدارة الأميركية لاستبدال قوانين خاصة أميركية بالقوانين الدولية”. وقال مجدلاني إن “هذه السياسة هي تحريض واضح وصريح، وتدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصا في الملف الفلسطيني على خلفية شكاوى قدمتها دولة فلسطين إلى المحكمة تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين”. وأضاف أن “إدارة ترامب تلاحق كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتعمل على توفير الحماية بعد الشراكة التامة مع الاحتلال، وكذلك محاولة منها للتأثير على المحكمة الدولية، ووقف أية إجراءات قد تتخذ ضد إسرائيل”. ورأى أن صمت المجتمع الدولي حيال هجوم ترامب على الجنائية الدولية “لا مبرر له، ويعتبر موافقة على شل القانون الدولي والشرعية الدولية”. وتابع قائلا “إن إدارة ترامب تسعى على الصعيد الدولي إلى معاقبة كل دولة تقف إلى جانب دولة فلسطين في الهيئات الدولية الأممية، كما تعمل على محاربة وتهديد كل منظمة دولية تنضم دولة فلسطين إليها”. وأضاف أن “على المحكمة الدولية الرد على هجوم ترامب، بسرعة انجاز الملفات المقدمة من دولة فلسطين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي”.