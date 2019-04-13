مخاوف من تفشي الأمراض في ليبيا جراء معارك طرابلس

في السياسة 14 أبريل,2019 نسخة للطباعة

جنيف ـ عواصم ـ وكالات: قالت منظمة الصحة العالمية إنها تخشى من تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير النظيفة وفرار السكان من القتال الدائر بالقرب من العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت المنظمة أن لديها إمدادات طارئة تكفي المستشفيات والمنشآت الصحية هناك لنحو أسبوعين. وقال طارق جاسرفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة في مؤتمر صحفي في جنيف إنه بعد أسبوع من القتال لاقى 75 شخصا حتفهم وأصيب 323 بجروح بينهم سبعة مدنيين قتلوا وعشرة أصيبوا. وأصبحت ليبيا الممر الرئيسي للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، حيث يُحتجز فيها الكثيرون إذا فشلت رحلتهم وأُعيدوا. وهناك حوالي 5700 لاجئ ومهاجر في مراكز الاحتجاز، تقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن من بينهم 1500 في مراكز تقع في منطقة النزاع.

وفي طرابلس تبدو الحياة طبيعية في معظم أنحاء المدينة، غير أن التوتر موجود في كل مكان في ظل سماع دوي قذائف المدفعية في معظمها مع هجوم قوات شرق ليبيا (قوات حفتر) على أطرافها الجنوبية. وقال عامل في مقهى يبعد عشر دقائق بالسيارة عن خط الاشتباك “كنا نسمع أصوات إطلاق النار منذ الصباح هنا”. وغلب الهمس على صوته وهو يقدم خدمات للزبائن بينما كانت المركبات العسكرية تمر سريعا بجانب المقهى.

وما زالت المكاتب الحكومية مفتوحة وكذلك المطار الوحيد العامل، لكن الطائرات لا تهبط أو تقلع إلا خلال الليل، حيث يقل التهديد الذي تشكله طائرات حفتر العتيقة. ولا تزال المدارس مفتوحة باستثناء تلك التي باتت تستضيف الذين فروا من منازلهم. ولا يوجد قتال في مناطق وسط وشمال المدينة، حيث تعج المقاهي والمتاجر بالزبائن وتظل مفتوحة كالمعتاد حتى ساعة متأخرة من الليل. غير أن حركة المرور باتت أخف، فقد غادر الكثيرون للإقامة مع أقاربهم بينما يفضل الكثيرون البقاء داخل المباني. ويحصلون بانتظام على أنباء التطورات من أصدقاء يعيشون قرب خط المواجهة، ويكافحون لمعرفة ما إذا كان القتال يقترب. ورغم أن السيطرة على بعض الشوارع في ضاحية عين زارة الجنوبية، مسرح أعنف الاشتباكات، تتبدل عدة مرات في اليوم إلا أن خط الاشتباك ثابت بوجه عام. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” فإن أكثر من 9500 شخص نزحوا جراء القتال الدائر قرب العاصمة الليبية طرابلس، وذلك وسط تحذير من تزايد العدد بشكل سريع. وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا لن يشكل حلا للصراع، محذرا من أن ذلك قد يتسبب في نزوح جماعي للاجئين عبر البحر المتوسط نحو أوروبا. وأضاف أن ما يتوجب فعله هو عقد محادثات بمشاركة كل الأطراف في محاولة لوقف القتال الذي دفع 4500 شخص على الأقل من سكان طرابلس للنزوح من ديارهم. وقال كونتي إن أي تدخل عسكري محتمل قد يدفع الكثير من الليبيين للفرار عبر البحر المتوسط نحو جنوب أوروبا. وتعتبر ليبيا حاليا نقطة انطلاق للمهاجرين من الدول الأفريقية في جنوب الصحراء الكبرى. وقال كونتي “ثمة خطر حقيقي من تفاقم الأزمة الإنسانية”.