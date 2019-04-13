الإرياني: الجبهة الوطنية خطوة لاستعادة اليمن وإسقاط الحوثي

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني باتفاق الأحزاب والتنظيمات السياسية، السبت، لتكوين جبهة وطنية سياسية، مؤكداً أنها خطوة على طريق استعادة اليمن، وإسقاط الانقلاب، وانتظرها اليمنيون لرص الصفوف وتحقيق النصر على المليشيا الحوثية الإيرانية.



وقال الإرياني، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "إن الإعلان عن التحالف السياسي بين جميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية جاء خلاصة لمشاورات ونقاشات وجهود كبيرة بذلتها جميع القوى السياسية خلال الفترة الماضية".







وأضاف: أن "الاتفاق مثل إرادة كل اليمنيين في التوحد والتخندق خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي في معركة استعادة الدولة".

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وعقد البرلمان اليمني، السبت، أولى جلساته في مدينة سيئون بحضرموت شرقي اليمن لأول مرة منذ 2015، وأكد الرئيس عبدربه منصور هادي خلال كلمته في افتتاح الجلسة: أن "انعقاد البرلمان في سيئون ونص يعكس توحد اليمنيين وفشل الانقلاب الحوثي".





وتحدت الجلسة الأولى الإرهاب الحوثي الذي أجبر عدداً من البرلمانيين الواقعين تحت الإقامة الجبرية بصنعاء على عدم الذهاب إلى سيئون خوفاً على مصالحهم؛ حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد المجلس بالنسبة إلى الشرعية، وهو 130 عضواً.

وأحبطت الجلسة الأولى للبرلمان المخطط الهزلي لمليشيا الحوثي التي تسعى لإجراء انتخابات تكميلية، السبت، في 20 دائرة نيابية في صنعاء، من أجل البحث عن شرعية بالتزامن مع انعقاد البرلمان اليمني.