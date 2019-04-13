شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يتهم تركيا مجدداً بدعم الإرهابيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ليبيا)

اتهم قال المتحدث بأسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، تركيا بالتورط في معركة العاصمة طرابلس، عبر إرسالها السلاح والعتاد للإرهابيين عبر جمهورية مالطا.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم (السبت)، أن هنالك قوارب تبحر من تركيا محملة بالسلاح والعتاد والإرهابيين تمر بمالطا وصولاً الى مدينة مصراته الليبية، بالإضافة إلى رحلات جوية تقلع من تركيا لنقل مقاتلي النصرة السابقين ممن قاتلوا في سورية.

وبين المساري أن قوات الجيش الليبي تتقدم باسناد جوي في حين يلجأ الإرهابيين لقصف المدنيين كما حدث في معسكر أبو رشادة، الذي أسفر عن وفاة ثلاثة مواطنين واصابة ما يقارب أحد عشر آخرين بجروح.