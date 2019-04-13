شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملة العسكرية على العاصمة الليبية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بنغازي)قال رئيس برلمان شرق ليبيا عقيلة صالح، اليوم (السبت)، إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر ستواصل زحفها نحو العاصمة طرابلس، رغم الدعوات لوقف الهجوم.
وجاء تصريحات صالح مع وقوع مزيد من الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة.
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