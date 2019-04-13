الارشيف / اخبار العالم

استمرار الحملة العسكرية على العاصمة الليبية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحملة العسكرية على العاصمة الليبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بنغازي)

قال رئيس برلمان شرق ليبيا عقيلة صالح، اليوم (السبت)، إن قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر ستواصل زحفها نحو العاصمة طرابلس، رغم الدعوات لوقف الهجوم.

وجاء تصريحات صالح مع وقوع مزيد من الاشتباكات في الضواحي الجنوبية للعاصمة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار الحملة العسكرية على العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا