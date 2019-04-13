شكرا لقرائتكم خبر عن الخرطوم: إطلاق نار بوزارة الدفاع وحميدتي نائباً في المجلس العسكري والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)ذكر التلفزيون السوداني الرسمي اليوم (السبت) أن الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب حميدتي، قائد قوات الدعم السريع عُين نائباً لقائد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، حيث أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تشكيل المجلس الذي ضم عشرة أعضاء.
وبموجب مرسوم أصدره البرهان، سيتكون المجلس إضافة إلى الرئيس ونائبه، من سبعة ضباط بالجيش، ومدير الشرطة، ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات، وقائد قوات الدعم السريع الذي عين نائباً لرئيس المجلس.
وعرض التلفزيون لقطات لحميدتي وهو يؤدي اليمين، إضافة إلى الأعضاء الجدد الذين تم تعيينهم في المجلس.
من جهة ثانية، أفاد شهود في العاصمة الخرطوم، عن سماع دوي إطلاق نار خارج مقر وزارة الدفاع السودانية
ولم يعرف على الفور مصدر وطبيعة إطلاق النار، كما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.
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