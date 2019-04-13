شكرا لقرائتكم اشتباكات بين الشرطة العراقية وعناصر من الحشد بالموصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مراسل العربية إن اشتباكات وقعت بين الشرطة العراقية وعناصر من الحشد الشعبي في مدينة الموصل. وأوضح المصدر أن الاشتباكات حدث بعد منع الشرطة العراقية عناصر من الحشد اقتحام حي في الموصل. وأضاف مصدرنا أنه تم تسجيل إصابات في صفوف الشرطة العراقية برصاص الحشد الشعبي.

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