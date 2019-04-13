مسرحية أم مؤامرة .. روايات حول الساعات الأخيرة في حكم البشير

مصراوي - كتبت - رنا أسامة وهدى الشيمي:

لا يزال الرئيس السوداني عمر البشير "في مكان آمن" بعد إعلان الجيش، الخميس، عزله والقبض عليه إثر احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر قرابة ثلاثة عقود.

وحتى الآن يكتنف الغموض مصير الرئيس السوداني.

ونقلت وسائل إعلامية سودانية وعربية عن مصادر رفيعة ومطلعة تصريحات مُتضاربة حول كواليس ما جرى عشية يوم التنحي، والتي تعددت بين وصف ما جرى بالمؤامرة التي اُحيكت ضده، والمسرحية الهزلية التي شارك البشير في بطولتها.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الجمعة، إن جميع...