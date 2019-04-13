واس: السعودية تعلن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري بالسودان

ذكرت وكالة الأنباء ​السعودية​ الرسمية "واس" أن "السعودية تابعت تطورات الأحداث التي يمر بها ​السودان​، والبيان الذي صدر عن رئيس ​المجلس العسكري​ الانتقالي، وأن السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق".

ولفتت الوكالة إلى أن "السعودية تعلن عن دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات، والوقوف إلى جانب الشعب السوداني، وتأمل أن يحقق ذلك ​الأمن​ والاستقرار للسودان الشقيق، وتدعو الشعب السوداني بكافة فئاته وتوجهاته إلى تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار".

وأشارت إلى أنه "إسهاماً من المملكة في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الشقيق، فقد صدرت توجيهات الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية و​القمح​ و​الأدوية​".

وشدد الوكالة على أن "السعودية إذ تعلن ذلك فإنها تسأل سبحانه أن يمن على السودان وشعبه العزيز بالأمن والاستقرار وتجاوز كافة الظروف والصعاب".