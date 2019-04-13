عضو وفد المعارضة السودانية: مستعدون لفض الاعتصام فور إيفاء بالوعود التي أطلقها

وصف عضو وفد المعارضة ​السودان​ية ​عمر الدقير​ الاجتماع مع رئيس المجلس الانتقالي السودان ​عبد الفتاح البرهان​ بالإيجابي، مؤكداً "اننا مستعدون لفض الاعتصام فور إيفاء رئيس المجلس الانتقالي بالوعود التي أطلقها".

وكان الدقير قد لفت بعض الظهر بعد اجتماع مع مسؤولين في ​المجلس العسكري​ الانتقالي عمر الدقير إلى أن "رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وعدنا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات"، مشيراً إلى "اننا طالبنا المجلس العسكري السوداني إعادة هيكلة جهاز الأمن".

وأشار إلى "اننا ننتظر تنفيذ وعود رئيس المجلس الانتقالي السوداني بإطلاق سراح جميع المعتقلين"، لافتاً إلى "أننا طالبنا المجلس الانتقالي ب​حكومة​ مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة"، مضيفاً: "طالبنا بمحاكمة عادلة لجميع المتورطين في ​الفساد​ وسفك الدماء وبمشاركة مدنيين في المجلس العسكري وغدا سنقدم قائمة للبرهان"، موضحاً أن "البرهان أبلغنا بأنه استمد القوة من المعتصمين لإزاحة عوض بن عوف".