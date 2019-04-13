السراج ينفي مشاركة إرهابيين ضمن قواته بمعارك طرابلس

نفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، "وجود مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية ضمن قواته التي تواجه اللواء خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق"، داعياً إلى "الانتباه إلى حملات التضليل التي كان آخرها مشاركة مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية ضمن قواتنا وهو ما ننفيه بشدة".
ويأتي هذا البيان، ردا على ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في سياق نفيها تعطيل فرنسا قرارا أوروبيا يدين حفتر، من أن بلدها طالبت بتعزيز نص القرار بالحديث عن "تورط مجموعات وأشخاص موضوعين على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات بأعمال القتال".
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