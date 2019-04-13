السراج ينفي مشاركة إرهابيين ضمن قواته بمعارك طرابلس

نفى رئيس المجلس الرئاسي ل​حكومة​ الوفاق الوطني ​فايز السراج​، "وجود مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية ضمن قواته التي تواجه ​اللواء خليفة حفتر​، الذي يقود ​الجيش​ في الشرق"، داعياً إلى "الانتباه إلى حملات التضليل التي كان آخرها مشاركة مقاتلين ينتمون لتنظيمات إرهابية ضمن قواتنا وهو ما ننفيه بشدة".

ويأتي هذا البيان، ردا على ما ذكرته المتحدثة باسم ​الخارجية الفرنسية​، آنييس فان دور مول، في سياق نفيها تعطيل ​فرنسا​ قرارا أوروبيا يدين حفتر، من أن بلدها طالبت بتعزيز نص القرار بالحديث عن "تورط مجموعات وأشخاص موضوعين على لائحة ​الأمم المتحدة​ للعقوبات بأعمال القتال".