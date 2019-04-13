"أنصار الله" تنفذ هجوم على القوات الحكومية بجيزان وتوقع قتلى

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​)، في بيان، أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للقوات الحكومية اليمنية المؤيدة للرئيس اليمني ​عبد ربه منصور هادي​ قبالة جبل قيس في ​جيزان​ جنوب غربي ​السعودية​ خلفت قتلى وجرحى في صفوف ​القوات اليمنية​".

ولفت المركز إلى "قصف "أنصار الله" تجمعات للقوات الحكومية اليمنية ب​صاروخ​ محلي الصنع نوع ​زلزال​ 1 "مداه 3 كيلو مترات وعدد من قذائف المدفعية قبالة جبل قيس".

وحسب المركز، حقق القصف الصاروخي والمدفعي إصابات مباشرة في صفوف التجمعات العسكرية اليمنية المستهدفة.