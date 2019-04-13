"أنصار الله" تنفذ هجوم على القوات الحكومية بجيزان وتوقع قتلى

أعلن المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في بيان، أن "مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للقوات الحكومية اليمنية المؤيدة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قبالة جبل قيس في جيزان جنوب غربي السعودية خلفت قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية".
ولفت المركز إلى "قصف "أنصار الله" تجمعات للقوات الحكومية اليمنية بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات وعدد من قذائف المدفعية قبالة جبل قيس".
وحسب المركز، حقق القصف الصاروخي والمدفعي إصابات مباشرة في صفوف التجمعات العسكرية اليمنية المستهدفة.
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