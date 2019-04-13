رئيس الوزراء الإيطالي حذر من التدخل العسكري الأجنبي لحل الصراع في ليبيا

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن "أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا لن يشكل حلا للصراع الذي نشب مؤخرا هناك"، محذرا من أن "ذلك قد يتسبب في نزوح جماعي للاجئين عبر البحر المتوسط".
ولفت إلى أن "الخيار العسكري لا يمكن أن يكون حلا"، مشيراً إلى أن "ما يتوجب فعله هو عقد محادثات بمشاركة كل الجهات في محاولة لوقف القتال الذي دفع 4500 شخص على الأقل من سكان طرابلس للنزوح عن ديارهم".
وأشار إلى أن "أي تدخل عسكري محتمل قد يدفع الكثير من الليبيين للفرار عبر البحر المتوسط نحو جنوب أوروبا وتعتبر ليبيا حاليا نقطة انطلاق للمهاجرين من الدول الإفريقية في جنوب الصحراء الكبرى"، لافتاً إلى أنه "ثمة خطر حقيقي من تفاقم الأزمة الإنسانية".
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