العربية: اشتباكات بين الشرطة العراقية وعناصر من الحشد الشعبي في الموصل

أفادت قناة "العربية" عن وقوع ​اشتباكات​ بين ​الشرطة العراقية​ وعناصر من ​الحشد الشعبي​ في مدينة ​الموصل​ مركز ​محافظة نينوى​ ​شمال العراق​. وأوضحت القناة أن "الاشتباكات وقعت بعد منع الشرطة العراقية عناصر من الحشد اقتحام حي في الموصل"، مشيرة إلى "وقوع إصابات في صفوف الشرطة العراقية برصاص الحشد الشعبي".

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