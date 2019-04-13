الهلال الاحمر الايراني: لم نتسلم دولارا واحدا من الدول الاجنبية لمساعدة المنكوبين

أعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر في ايران علي اصغر بيوندي ان "الدول الاجنبية لم تودع مساعدات مالية في الحساب المصرفي للجمعية"، قائلا: "لم يتم حتى الآن ايداع دولار واحد أو يورو واحد من جانب الدول الأجنبية في الحساب المصرفي للهلال الأحمر".
وشرح الخدمات والإجراءات التي قامت بها جمعية الهلال الأحمر الايرانية في المحافظات التي تعرّضت للسيول وقدّم إيضاحات عن المساعدات والشحنات الإنسانية الأجنبية والإجراءات المستقبلية التي ستقوم بها الجمعية في هذه المناطق، مشيراً إلى أن "بعض الدول كألمانيا والكويت وتركيا وأرمينيا وحدها هي التي أرسلت مساعدات إنسانية لمنكوبي الفيضانات".
ولفت الى "إعلان وكالة التعاون الدولية اليابانية والهلال الأحمر القطري والصليب الأحمر الدنماركي والصليب الأحمر النمساوي ومنظمة المساعدات الانسانية غير الحكومية الفرنسية والصليب الأحمر الهندي والهلال الأحمر الفلسطيني وباكستان إستعدادها لإرسال مساعدات الى منكوبي السيول في ايران"، مشيراً إلى "رسالة التعاطف التي أرسلتها أفغانستان والإتصال الهاتفي الذي أجرته السفارة الهندية التي أعلنت استعدادها لإرسال مساعدات انسانية الى منكوبي السيول".
هذا وأعلن بيوندي أنّ "حجم المساعدات المالية التي قدّمها الشعب الايراني للمتضررين من السيول بلغت حتى صباح يوم السبت 100 مليار تومان" وتوقع "إستمرار هذه المساعدات نظراً الى توسع رقعة الفيضانات في محافظات خوزستان ولرستان وكلستان".
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