اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال لقائه الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا ووزير الخارجية روبرتو امبويرو، روسيا بغزو فنزويلا، مشيراً إلى أن "روسيا نفذت الغزو فعلا، ووقفت ضد قيادة فنزويلا، وتدخلت من دون أي إذن من الشعب الفنزويلي، وليس لديها الحق في ذلك. وهي موجودة هناك كقوة معادية".
واعتبر أن "زعيم المعارضة خوان غوايدو هو الزعيم المنتخب شرعيا في حين أن روسيا جاءت لدعم نيكولاس مادورو الذي ليس إلا رئيساً سابقا".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو اتهم روسيا بغزو فنزويلا: موجودة هناك كقوة معادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.