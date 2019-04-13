بومبيو اتهم روسيا بغزو فنزويلا: موجودة هناك كقوة معادية

اتهم وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ خلال لقائه الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا ووزير الخارجية روبرتو امبويرو، ​روسيا​ بغزو ​فنزويلا​، مشيراً إلى أن "روسيا نفذت الغزو فعلا، ووقفت ضد قيادة فنزويلا، وتدخلت من دون أي إذن من الشعب الفنزويلي، وليس لديها الحق في ذلك. وهي موجودة هناك كقوة معادية".

واعتبر أن "زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ هو الزعيم المنتخب شرعيا في حين أن روسيا جاءت لدعم ​نيكولاس مادورو​ الذي ليس إلا رئيساً سابقا".