لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "أهالي بكيفا في ​إقليم الخروب​ يعترضون على زفاتة قريبة من المنازل لشقيق مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ هل لنا أن نعرف كيف حصل على الرخصة رغم الإعتراضات؟ إخبار برسم النائب العام المالي ومفوض الحكومة في ​المحكمة العسكرية​ ​بيتر جرمانوس​ وبرسم رئيس الجمهورية ​ميشال عون​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: كيف حصل شقيق عثمان على رخصة زفاتة في بكيفا رغم اعتراضات الأهالي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.