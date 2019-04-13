النشرة: عناصر من قوى الأمن تتدخل لفض الاشكال بالدورة وسقوط جرحى

أفادت مصادر "النشرة" بأن عناصر من قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض الإشكال في منطقة الدورة، بين شبان من المنطقة وآخرين من النبعة، لافتة إلى سقوط جرحى نتيجة تهجم بعض الشبان على عناصر قوى الأمن الداخلي.
وكانت المصادر قد كشفت عن وقوع إشكال في فرن فيرونا بين الشبان المذكورين، مشيرةً إلى أن "أهالي المنطقة يناشدون قوى الأمن للتدخل وفض الاشكال، لا سيما أن في حوزة بعضهم أسلحة".
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