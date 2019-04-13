النشرة: إشكال في الدورة بين شبان من المنطقة وآخرين من النبعة

أفادت مصادر "​النشرة​" بأن "اشكالا وقع في فرن فيرونا في منطقة ​الدورة​ بين شبان من منطقة الدورة وآخرين من منطقة ​النبعة​"، مشيرةً إلى أن "أهالي المنطقة يناشدون ​قوى الامن​ للتدخل وفض الاشكال، لا سيما أن في حوزة بعض الشبان سلاح".

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