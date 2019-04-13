مسؤول بوزارة المالية لبلومبيرغ: لبنان يخطط لإصدار سندات اليورو بقيمة 2 مليار دولار

كشف المستشار ال​اقتصاد​ي ل​وزارة المالية​ طلال فهد سلمان في حديث لوكالة "بلومبرغ" عن أن "​لبنان​ يخطط لإصدار سندات ​اليورو​ قد تصل إلى ملياري ​دولار​"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن تبلغ مدة استحقاق الديون 10 سنوات أو أكثر وأن التوقيت سيكون على الأرجح في نهاية أيار أو حزيران".

ولفت إلى "اننا ننتظر الآن بعض ​الأخبار​ الجيدة التي خرجت من الميزانية والتي تتضمن تدابير تقشفية ونحن نعتقد أن هذا سوف يحسن العوائد أكثر من ذلك وبعد ذلك نخطط لتنفيذ الصفقة"، مشيراً إلى أن "البلاد أرسلت طلبًا للحصول على عرض أو طلب تقديم العروض إلى البنوك ، ومن المتوقع أن يكون أكبر المشترين من البنوك اللبنانية".

وأشار إلى أنه "ينتظر المشترون الدوليون أخباراً جيدة قبل أن يلتزموا بأي صفقة ومع خطة ​الكهرباء​ ، فهم بالتأكيد أكثر اهتمامًا الآن"، موضحاً أن "​مجلس الوزراء​ وافق في 8 نيسان على خطة الكرباء والتي من شأنها أن توفر الملايين من الدولارات في ​السنة​ وتحسين ثقة المستثمرين في اقتصاد البلد المتعثر".

وأضاف سلمان: "البلاد تخطط لخفض نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 9 في المئة في عام 2019 والذي كان في العام الماضي 11 في المئة"، مشيراً إلى أن "التخفيضات الرئيسية تأتي من التحويلات العامة وبعض بنود المشتريات والمنظمات غير الحكومية" وتعهد بأن الحكومة لن تخفض جدول الرواتب.

وتابع: "​الحكومة اللبنانية​ بدأت العمل على طلب تقديم العروض لتقديم عطاءات لبناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وستكون ​تفاصيل​ الخطة ومن سيقوم ببناء المنشآت واضحة بحلول شهر تشرين الاول".