LBC: مساعي التهدئة بين "حزب الله" والحزب "التقدمي الاشتراكي" جارية الآن

علمت قناة الـ"LBC" أن "مساعي التهدئة بين "​حزب الله​" والحزب "التقدمي الاشتراكي" جارية الآن والقطيعة السياسية سيدة الموقف"، مشيرةً إلى أن "معاون الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​، ​حسين الخليل​ ألغى لقاء مع رئيس الحزب النائب السابق ​وليد جنبلاط​ كان مقررا الاسبوع المقبل ولكن وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ تواصل مع قيادات من "حزب الله" وطالب بالتهدئة وما كان على قيادات الحزبين الاتفاق على لقاء بين وفد من الاشتراكي والخليل يُعقد في بيت الاخير الاسبوع المقبل من دون تحديد شكل الوفدين".

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