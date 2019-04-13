قمر الدين: الخلافات داخل المجلس البلدي في طرابلس ليست سياسية بل شخصية

أوضح رئيس بلدية ​​طرابلس​​ ​​أحمد قمر الدين​​ في حديث تلفزيوني أن "الخلافات داخل المجلس البلدي في طرابلس ليست سياسية بل شخصية ولكن التعاون الحاصل الآن في طرابلس مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ شجعنا وجعلنا نتفاءل بمستقبل طرابلس ولدينا مشاريع تنموية كثيرة ومنها الاشارات الضوئية ومشاريع البنى التحتية".

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