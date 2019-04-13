علي خريس: المقاومة حق خصوصا في استرجاع الأرض

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ أن "​المقاومة​ هي التي أعطتنا القوة والمعنوية والثبات والمواجهة"، مشدداً على أن "المقاومة حق، خصوصا في استرجاع الأرض، وأولها الأراضي المحتلة في لبنان، ولا يمكن أن نستكين أو نتراجع عن هذا الحق، وأن الوحدة الوطنية، هي الأساس في مقاومة العدو ال​إسرائيل​ي، وأفضل وجوه الحرب، تتم عبر وحدتنا وتماسكنا، وأن نكون على موقف واحد في وجه العدو".

وخلال تنظيم "اللجنة الوطنية" لإحياء ذكرى ​مجزرة قانا​، في إطار فعاليات الذكرى السنوية للمجزرة، مسيرة كشفية وشبابية وطلابية في مدينة صور، تحت شعار "قانا...لن ننسى"، قال: "ها نحن اليوم، نحيي هذه المناسبة، لنؤكد ثوابتنا الأساسية، التي تعلمناها من مدرستنا. وإسرائيل ستبقى لنا العدو الأساسي والمركزي، والصراع معها صراع وجود".