بهية الحريري: ميزة لبنان هي أنه بلد الرسالة والحرية وقبول الآخر

رحبت الحريري بطلاب مدرسة الفنون الانجيلية الوطنية في صيدا مهنئة اياهم على نشاطهم بذكرى 13 نيسان، ومتوقفة عند المناسبة، وأهمية ان يأخذ الجميع منها العبرة كي لا تتكرر.
وشددت الحريري على أن "الأجيال الجديدة تسبق الأجيال السابقة في رفض كل أسباب التفرقة بين اللبنانيين، حين يعبر طلاب مثلكم عن وعي كبير وادراك لميزة لبنان الأساسية وهي تنوعه وعيشه الواحد ضمن الاختلاف والتعددية التي تجعل منه بلد الرسالة والحرية وقبول الآخر"، معتبرة أن "بناء الدولة الحاضنة لجميع أبنائها هو الذي يمكننا من ان نحافظ على ثروة لبنان الأساسية وهي انسانه".
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