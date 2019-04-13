عمر السيد نفى انسحابه من انتخابات طرابلس لصالح مصباح الأحدب

أعلن المكتب الاعلامي للمرشح عن المقعد السني الخامس للانتخابات الفرعية في طرابلس ​عمر السيد​، في بيان، عن تداول خبر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وفيه أن السيد أعلن "انسحابه لصالح النائب السابق ​مصباح الاحدب​، وسيعقد مؤتمرا صحافيا في منزل الأخير"، نافيا هذا الخبر ومؤكدا ان السيد لم ينسحب.

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