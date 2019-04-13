لفت النائب ​فيصل كرامي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننانؤكّد على موقفنا الثابت في مقاطعة ​الانتخابات​ التي ستجري غداً في ​طرابلس​ ترشيحاً واقتراعاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: نؤكد على موقفنا الثابت بمقاطعة الانتخابات في طرابلس ترشيحا واقتراعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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