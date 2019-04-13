الدفاع المدني: إخماد حريق شب داخل مستودع مطعم على اوتوستراد زحلة

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ بأن "حريقا اندلع داخل مستودع مطعم أوتوستراد زحلة، حيث تم تخزين كميات من الزيوت والمواد السريعة الاشتعال في الطبقة الاولى من مبنى المطعم"، مشيرةً إلى أن "جهود العناصر المضاعفة ساهمت في عزل النيران والحؤول دون امتدادها الى باقي ارجاء المطعم، لتقتصر الاضرار على الماديات".

وكانت قد أفادت مصادر "​النشرة​" قبل قليل بأن "حريقا كبيرا اندلع في مطعم الشمس في زحلة"، مشيرةً إلى أن "عناصر ​الدفاع المدني​ من مركز زحلة تعمل على إخماده".