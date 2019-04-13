محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد: اختتمت اليوم السبت، أعمال قافلة إدارة القوافل العلاجية بالنقطة الطبية بوادي الرملة التابع لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، بتوقيع الكشف والفحص الطبي على 130 حالة مرضية مختلفة، وصرف العلاج وكافة المستلزمات الطبية اللازمة لهم بالمجان. وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن إدارة القوافل العلاجية بالمديرية نظمت قافلة طبية ستتجه الثلاثاء المقبل للوحدة الصحية بوادي مندر بشرم الشيخ، وستستمر على مدار يومين لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف على 130 حالة مرضية ضمن قافلة طبية مجانية في جنوب سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.