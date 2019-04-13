السعودية: نؤيد خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله.

وأوضحت المملكة، في بيان بحسب ما ذكرته قناة "الإخبارية" السعودية، أن الرياض تدعم الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي.

وأكدت السعودية وقوفها إلى جانب الشعب السوداني.

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وأشار بيان السعودية، إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للسودان تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية.

وأدى أعضاء المجلس العسكري السوداني، اليوم السبت، القسم أمام رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي - في خطاب متلفز - التشكيلة التي شملت الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا، والفريق أول محمد حمدان دقلو موسى، نائبا للرئيس.