عصام هلال: جميع أمانات "مستقبل وطن" تعمل كفرد واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:

قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الاستحقاق القادم المتمثل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يحتاج إلى جهد من كافة أعضاء الحزب؛ لأن الحزب سيحصد إيجابيات وسلبيات الاستفتاء القادم باعتباره القوة السياسية الأولى في مصر في هذه الآونة.

وأضاف أن هذه المرحلة غير مسموح فيها بإقصاء أي أحد لذلك لا يتم تقديم برنامج الوحدات الحزبية، حتى تتكاتف جميع الأمانات وتعمل كفرد واحد من أجل تحقيق أهداف هذه المرحلة والتي تبرهن للجميع أن مصر قادرة بأبنائها، وكذلك تعزز تصدر حزب مستقبل وطن للمشهد السياسي، مضيفا أنه عقب الانتهاء من التعديلات سيكون هناك إعادة تقييم داخل الحزب، ومعيار التقييم هو العمل.

وأكد خلال لقائه اليوم بأمانة مستقيل وطن بالبحيرة، أن الحزب يمتلك العديد من الكوادر والقيادات التي تؤهله لتصدر العمل السياسي والحزبي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل الحزبي لم يعد واجهة كما كان بل أصبح عمل شاق حيث إن كل قيادة تضحي بمالها ووقتها وجهدها من أجل إنجاح هذا الحزب، وعلى الجميع التفاخر بانتمائه له، حيث إنه أصبح في فترة وجيزة متصدر المشهد السياسي على مستوى الجمهورية، كما أنه الأكثر انتشارا حيث يمتلك 6200 وحدة حزبية متضمنة كل محافظات مصر.

وتناولت كلمة أمين التنظيم عدة محاور، ومنها الحديث عن الدستور والتعديلات المقترحة والتي تصمنت أن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل وليس قرآنا أو إنجيلا، والعمل البشرى قد يتخلله بعض الأخطاء والنواقص، والتي تعد أسبابا أساسية للعمل على تعديل هذه الأخطاء، حيث أرجع السبب فى هذا الخطأ لمتغيرات عدة كان منها عامل الزمن وأحداث الوقت، وكذلك اختلاف الجمعية التأسيسية فى دستور 2014، عن العامل الزمنى والجمعية التأسيسية لدستور 2019.