بالصور.. اشتعال النار في سيارة أعلى كوبري ثروت في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تصوير - كريم أحمد

اشتعلت النيران، مساء اليوم السبت، في جسم سيارة ربع نقل، أعلى كوبري ثروت، وتسبب الحريق في كثافات مرورية محدودة أعلى الكوبري، وبطء في حركة السير.

وتمكن قائدي المركبات والمارة من إخماد الحريق، باستخدام طفايات الحريق الخاصة بهم.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى كوبري ثروت، بوجود حريق بسيارة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بسيارة ربع نقل، ما أسفر عن تفحمها دون وقوع إصابات.