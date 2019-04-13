سكاي نيوز: الجيش السوداني يحتجز عربة محملة بالأسلحة تابعة لجهاز الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت قوات الجيش السوداني، أنها احتجزت عربة تابعة لجهاز الأمن، كانت محملة بالأسلحة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وكان تبادل لإطلاق النار وقع قبل قليل، قرب جامعة الخرطوم، بين الجيش السوداني ومسلحين مجهولين، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ويقع تبادل إطلاق النار في أحد المباني القريبة من مركز الاعتصام قبالة القيادة العامة للجيش السوداني.

يذكر أن أعضاء المجلس العسكري السوداني، أدوا اليوم السبت، القسم أمام رئيسه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك بعد أن تم اختيار نائبه وأعضائه.