بسرعة 35 كم وتستمر لساعات.. الأرصاد تكشف أسباب موجة الرياح المفاجئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن نشاط الرياح المحملة بالأتربة والرمال على محافظتي القاهرة والجيزة، يستمر لساعات مُقبلة.

وقال شاهين في تصريحات لمصراوي، إن نشاط الرياح قد يستمر حتى الصباح ويؤثر على مستوى الرؤية، مؤكدا أن الرياح قادمة من الجنوب من منخفض الصحراء الغربية.

وأوضح أن سرعة الرياح لا تتجاوز 20 عقدة، بنحو 35 كيلو متر في الساعة، ولا ترتقي إلى حد العاصفة، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا كبيرًا بنحو 6 درجات عما شهدته البلاد اليوم.

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