وفد مصري بكابول يشارك في إحياء ذكرى جمال الدين الأفغاني

قام وفد مصري يضم الإعلامية هبة الأباصيري والكاتب الصحفي كامل جاب الله بزيارة إلى أفغانستان خلال الأسبوع الجاري للمشاركة في الندوة الدولية العلمية البحثية التي نظمتها الحكومة الأفغانية تخليداً لذكرى العلامة جمال الدين الأفغاني.

شارك في الندوة التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام الأفغانية 14 دولة

وصرح هاني صلاح، سفير مصر في كابول، أن مشاركة الوفد الإعلامي المصري

قد حظيت بتقدير الجانب الأفغاني، كما لقت تغطية مكثفة في مختلف دوائر الإعلام الأفغاني.

وذكر السفير صلاح أن السفارة المصرية في كابول نظمت لقاءً للوفد مع الرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله والذي استعرض مع الوفد رؤى بلاده لتطورات الأوضاع في أفغانستان، ومستقبل عملية المصالحة بين

الفرقاء الأفغان، والتحضير للانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل، مشيداً بتميز العلاقات المصرية – الأفغانية والدور المحوري للبعثة الأزهرية المصرية في كابول في مكافحة الفكر المتطرف ونشر تعاليم الإسلام المعتدلة.

وأوضح السفير المصري أن وزيرة الثقافة والإعلام الأفغانية حرصت على استقبال الوفد المصري لبحث سبل تطوير التعاون الثقافي والإعلامي بين البلديّن، وقامت بتكريم الوفد.

وأضاف السفير صلاح أن الوفد قد حرص على زيارة مقر المعهد الأزهري المصري في كابول، ومقر مبنى الإذاعة والتليفزيون الأفغاني.

