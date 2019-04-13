مليشيا الحوثي تستهدف نازحين بالحديدة.. وغارات للتحالف على صعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نيران مليشيا الحوثي تقتل المدنيين- أرشيفية
استهدفت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، تجمعات لنازحين مدنيين في محافظة الحديدة غربي اليمن، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على تجمعات حوثية بمعقلهم الرئيسي في صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن مليشيا الحوثي أطلقت النار على مجموعة نازحين في "مديرية التحيتا" جنوبي مدينة الحديدة، في أحدث خروقات قرار وقف إطلاق النار.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من الأسر التي كانت تحاول العبور في طريق منطقة "الفازة" اضطرت إلى العودة لمناطقها جراء القصف الحوثي العنيف.
وتسعى المليشيا الحوثية إلى إبقاء المدنيين في القرى المعرضة للخطر من أجل استخدامهم دروعاً بشرية، وتستهدف بشكل متكرر أي محاولات للنزوح.
وصعدت مليشيا الحوثي من خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار بالحديدة؛ حيث استهدفت مستودعات تجارية خاصة في كيلو 7 بمدينة الحديدة، ما أسفر عن احتراقها بالكامل.
وفي السياق العسكري، شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية عدة على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا بمناطق قريبة من مركز مديرية كتاف شرقي المحافظة.
وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية، وتدمير دوريات وآليات كانت المليشيا تستعد لدفعها إلى جبهات القتال.
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