حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد أشتية تؤدي اليمين أمام عباس

أدت حكومة فلسطينية جديدة برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد أشتية، مساء السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



ولم تشهد الوزارات السيادية تغييرا، إذا احتفظ رياض المالكي بحقيبة الخارجية، وشكري بشارة بحقيبة المالية، ونبيل أبو ردينه بحقيبة الإعلام إضافة إلى منصبه نائبا لرئيس الوزراء، وزياد أبو عمرو بقي في منصبه نائبا لرئيس الوزراء .





واحتفظ أشتية بحقيبة الداخلية تماما كما فعل سلفه رامي الحمد الله الذي شكل للمرة الأولى حكومة عام 2013.



وتشكلت الحكومة بمرسوم رئاسي لغياب المجلس التشريعي الذي حل العام الماضي.



وفيما عدا وزيرة السياحة "رولا معايعه" فإن باقي الوزراء هم من الوجوه الجديدة، وتمثلت 5 فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية في الحكومة وهي "فدا"، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، والجبهتين العربية والفلسطينية لتحرير فلسطين.

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وعاد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني إلى الحكومة وزيرا للشؤون الاجتماعية.



وضمت الحكومة 3 نساء هن مي كيلة وزيرة الصحة، ورولا معايعه وزيرة السياحة، وأمال حمد وزيرة المرأة .



وانضم إلى الحكومة المتحدث بلسان حركة "فتح" في قطاع غزة عاطف ابو سيف الذي تعرض الشهر الماضي لاعتداء من حركة "حماس" في قطاع غزة، كوزير للثقافة.



وأشتية سياسي واقتصادي فلسطيني ولد في قرية تل في محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية عام 1958.



وشغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان، وثم منصب رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، وهو عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح".



ويحمل أشتية شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية من إحدى جامعات بريطانيا، وعمل استاذاً وعميداً في جامعة بيرزيت، ولديه العديد من المؤلفات في الاقتصاد والسياسة.