محافظ الإسكندرية عن التعديلات الدستورية: الدستور الحالي وضع في ظروف صعبة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

دعا الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لإبداء رأيهم فيها والمساهمة فيما وصفه ببناء مستقبل مصر.

وقال قنصوة، إن الدستور الحالي تم وضعه في ظروف وفترة صعبة للغاية جعلت رؤيته غير واضحة لشكل النظام سواء كان رئاسيًا أو برلمانيًا، وكان ينقصه الكثير من التجانس ما يتطلب التعديل.

وأضاف: "ما صلح للدولة المصرية واستمرينا عليه هو النظام الرئاسي وليس البرلماني، لذا كان لابد أن يكون نظامنا الرئاسي واضح وبنقاط واضحة"، لافتًا إلى أن ذلك ما جعل خطوة التعديلات الدستورية أمرًا مهمًا.

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جاء خلال حضوره افتتاح وزير القوى العاملة، اليوم السبت، منتجع أبو قير السياحي في الإسكندرية التابع للنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة وحلج وكبس القطن، في إطار عمليات التطوير التي تنفذها النقابة العامة برئاسة عبدالفتاح إبراهيم.

وتابع محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تبنى من جديد، وكل منا عليه مسؤولية لتوعية الناس، خاصة أن أهل الشر مش ساكتين ويدعون الأكاذيب، مضيفًا: "الاستحقاق للبناء وليس لنا لأننا قد نمثل في نظركم الماضي بينما هذا الاستحقاق من أجل المستقبل لأبنائنا، ونعلم أن الـ20 سنة والـ50 سنة في عمر الأمم لاشيء".

فيما أبدى محافظ الإسكندرية تفاؤله بمستقبل الصناعات في مصر قائلًا: "نتمنى أن تكون بلدنا رائدة مرة أخرى وأحد الصناعات الرائدة في مصر وتحقق النمو المرجو منها، والمبادرة التي أطلقها الرئيس في هذا الشأن تمثل أمل لعودة الصناعة المصرية مرة أخرى". مشيرًا إلى أهمية عودة صناعات الغزل والنسيج واستغلال سمعة القطن المصري العالمية في إعادة تلك الصناعة كأحد مصادر الدخل القومي لمصر.