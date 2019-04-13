إخلاء 10 مبان في روسيا بعد تهديدات كاذبة بوجود قنبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو (أ ش أ) أخلت قوات الأمن الروسية، اليوم السبت، 10 مبان في مدينة إيكتارينبرج شرقي العاصمة موسكو؛ بعد تلقيها تهديدات بوجود قنبلة اكتشفت لاحقا أنها كاذبة.

وكشف مصدر أمني لوكالة أنباء "تاس" الروسية أن سبب إجلاء السكان كان تلقي قوات الأمن تهديدات بوجود قنبلة كبيرة، موضحا أنه تم كذلك إخلاء أحد أكبر مراكز التسوق التجارية في المنطقة.

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